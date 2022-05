Les forces russes sur la défensive

Les forces russes semblent incapables de reprendre le terrain perdu dans la région de Kharkiv.

Au contraire, selon des analystes militaires occidentaux, la contre-offensive ukrainienne dans ce secteur du front avancera probablement jusqu’à la frontière russe dans les semaines ou, peut-être même, les jours à venir.

Au point où l’État-major russe est forcé de redéployer des unités engagées ailleurs pour stopper l’avance ukrainienne.

Photo REUTERS

Les Ukrainiens vont-ils poursuivre, s’ils en sont capables, leur offensive en Russie avec toutes les répercussions géopolitiques imprévisibles que cela pourrait avoir ? Les alliés occidentaux du président Zelensky le laisseront-ils faire ?

Amertume discrète

La poussée ukrainienne autour de Kharkiv est un sérieux revers, une humiliation pour le Kremlin.

infographie : K.Leblanc et étienne desforges

Les forces russes ne pourront même pas donner à Poutine de modestes succès – encore moins des victoires – dont il aurait pu se vanter aujourd’hui dans les cérémonies marquant la victoire soviétique contre l’Allemagne nazie en 1945. Il espérait les transformer en démonstration de la puissance militaire russe.

La Russie se prépare à annoncer prochainement l’annexion de l’oblast de Kherson et intensifie les mesures d’annexion des zones occupées du sud et de l’est de l’Ukraine.

Photo AFP

Selon l’Institute for the Study of War, Poutine veut les séparer du pays pour les rattacher à la Russie comme la Crimée.

Justin à Kyïv, enfin !

Justin Trudeau a hissé le drapeau à feuille d’érable à l’ambassade canadienne à Kyïv pour marquer sa réouverture.

Ça se faisait attendre : 1,4 million de Canadiens sont d’origine ukrainienne, la deuxième plus importante diaspora ukrainienne après celle de la Russie.