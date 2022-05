«L’été va être très difficile» pour les travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé craignent une saison estivale très difficile dans les hôpitaux de la province.

Le taux d’occupation dans les urgences «explose dans à peu près l’ensemble des urgences au Québec» et les hospitalisations sont aussi «très présentes», selon Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

«Donc on assiste encore une fois à une surcharge de travail avec toujours un taux d’absence, dans le réseau, quand même assez important et avec une pénurie de professionnels en soins, mais aussi de tout autre travailleuse et travailleurs du réseau de la santé», soutient Mme Bouchard en entrevue à LCN.

La présidente de la FIQ dénonce d’ailleurs le fait que le temps supplémentaire obligatoire (TSO) soit devenu «un mode de gestion» auquel la direction a souvent recours.

«Je vous confirme que l’été va être très difficile et le TSO fait partie de la gestion. Donc quand on voit qu’il manque quelqu’un, on fait faire un TSO et ce n’est pas ça des conditions de travail qui vont aider à faire de l’attraction et de la rétention dans le réseau», lance-t-elle.

Huit dirigeants syndicaux du milieu se sont donc rassemblés, lundi matin, afin de réclamer au gouvernement Legault d’intervenir avant que les travailleurs ne quittent le milieu.

«Nous, ce qu’on demande actuellement au gouvernement, au ministre de la Santé, c’est d’avoir des tables de travail en intersyndical, entre autres, pour pouvoir se nommer les vraies problématiques, mais aussi pour convenir ensemble de solutions qui vont nous aider à passer l’été, mais qui vont aussi nous aider à nous rendre à la prochaine négociation qui va débuter début 2023», affirme Mme Bouchard.