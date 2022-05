Pandémie: hausse des tensions familiales et conjugales

La tension dans les foyers du Québec a augmenté depuis le début de la pandémie, a révélé un récent sondage Léger.

Ainsi, près d’un tiers des Québécois (30 %) estime que la pandémie a contribué à faire monter les tensions au sein de leur couple ou de leur famille. Un chiffre qui grimpe à 40 % pour les familles avec enfants.

«Toutes proportions gardées, ce serait environ 200 000 familles qui ont observé une augmentation des conflits et des tensions depuis deux ans et qui pourraient certainement bénéficier d’un meilleur accès à des services psychosociaux adéquats et bien adaptés à leurs besoins», a mentionné Pierre-Paul Malenfant, travailleur social et président de l’Ordre.

Le sondage réalisé à la demande de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l’Ordre) illustre également que peu de personnes connaissent les spécialistes des problèmes conjugaux et familiaux.

Lorsque questionnés à ce sujet, 48 % des répondants n’ont pas voulu répondre ou n’ont pas été en mesure de nommer un professionnel, tandis que 27 % des répondants ont nommé de façon spontanée, le psychologue. Finalement, les autres répondants ont suggéré une variété de professionnels.

«Ces statistiques semblent démontrer une certaine méconnaissance du seul professionnel formé spécifiquement pour intervenir auprès des couples et des familles, soit le thérapeute conjugal et familial», a-t-on précisé dans un communiqué publié lundi.

Au Québec, il y a près de 300 thérapeutes conjugaux et familiaux qui sont formés pour intervenir dans le cadre de difficultés conjugales, familiales et relationnel. Avec une maitrise exigeant plus de 900 heures de formations et de stages, ils détiennent le permis de psychothérapeute et sont aptes à intervenir dans de nombreuses situations.