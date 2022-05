Qui sont ces jeunes gais qui aiment les vieux hommes?

Je m’interroge depuis un bon moment sur un phénomène que je m’explique difficilement. Lequel d’ailleurs suscite des préjugés dans la population en général. Pourquoi mon jeune amant m’aime-t-il autant, pour ne pas dire trop, et d’un amour inconditionnel ? Les hommes comme moi passent pour de vieux pervers, et les jeunes hommes du type de mon ami sont accusés d’être avec nous que pour l’argent Mais moi je dirais que ce phénomène est plus complexe qu’il n’en a l’air.

En cherchant sur Internet à lire des témoignages sur ce phénomène, je suis tombé sur celui d’un jeune gai de 18 ans qui avouait être amoureux à la folie d’un homme de 58 ans. Son problème à lui était de ne pas pouvoir faire son coming out à ses parents qui n’accepteraient pas, selon lui, qu’il fréquente un homme avec une aussi grande différence d’âge. Sa situation est similaire à la nôtre, car mon copain avait 23 ans et moi 58 quand on s’est rencontré il y quatre ans.

Ma déduction en est qu’une partie de ces jeunes hommes se retrouvent sur les sites de rencontres bisexuelles. Ils savent que les hommes comme moi qui reconnaissent leur homosexualité sur le tard vont se retrouver sur de tels sites à la recherche d’hommes ayant eu des expériences avec des femmes. La plupart d’entre eux sont des beaux gars, intelligents, attentionnés, honnêtes et fidèles. Ils vont d’ailleurs dans le détail dans l’analyse de l’autre avant de faire leur choix. Le plus étonnant c’est que l’argent est rarement un critère pour eux. Du moins si je me fie à mon expérience personnelle.

Je me suis laissé courtiser sur un de ces sites par un jeune homme. Après quelques jours d’échanges suivis, je me suis dit que je ne perdais rien à accepter de le rencontrer pour une date d’un soir. Tout de suite on a couché ensemble. C’était ma première expérience et lui sa troisième ou quatrième fois. Après cette rencontre (loin d’être une réussite au lit), j’étais certain que c’en était fini avec lui. Et bien non ! À mon retour chez moi il m’avait déjà écrit un mot pour la suite des choses.

J’avais beau me dire que compte tenu de la différence d’âge ça ne durerait pas longtemps, je me trompais. Lui m’avait choisi pour la vie. Jamais je n’aurais pu m’imaginer que ça irait aussi vite pour moi dans l’apprentissage de ma nouvelle vie d’homosexuel. Ça s’est arrêté à lui qui m’a pris dans ses filets. À suivre... !

Vieux avec un jeune homme

Et pourquoi pas ? Le coup de foudre ça peut arriver à tout le monde. Et que l’amour puisse ensuite s’installer dans la durée, ça peut arriver également à n’importe qui. Tout ce que je peux ajouter c’est « Profitez bien de ce cadeau que la vie vous fait ».