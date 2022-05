Transport collectif: la solution pour réduire les GES

Le transport en commun est le meilleur moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

C’est ce qu’a révélé une étude menée par l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) dans les régions de Québec-Lévis et de Gatineau. Ainsi, annuellement, les services de transport collectif permettent d’éviter près de 654 000 tonnes de CO2, soit 192 502 pour Gatineau et 461 476 pour Québec-Lévis.

«Les résultats de l’étude certifient l’importance du transport collectif pour limiter les émissions des GES pour les territoires de Gatineau et de Québec-Lévis, mais tout autant à l’échelle du Québec. On peut aussi conclure que le transport collectif offre à ses clients et à tous les citoyens une option réelle pour réduire leurs propres émissions de GES», a soutenu Marc Denault, président de l’ATUQ.

Il faut rappeler qu’à l’échelle provinciale, le transport routier a rejeté près de 28,7 millions de tonnes de CO2 pour l’année 2018, soit 35,6 % des émissions totales du Québec.

«Pour réduire de 35% ces émissions, cible fixée par la Politique de Mobilité durable (PMD) du gouvernement du Québec, le transport collectif est clairement un outil essentiel à privilégier et soutenir», a ainsi précisé l’ATUQ dans un communiqué.