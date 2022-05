ROY née LAHAIE, Judith



Paisiblement, le 4 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Judith Lahaie Roy. Elle rejoint son époux bien-aimé Léon Roy.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Danielle, Hélène (feu Yvon Lepage) et Guylaine (Éric Boudreau), ses petits-enfants Samuel, Francis, Melissa (Alexandre Sauvé) et Jesse, ses arrière-petits-enfants Maély et Noah, son frère feu Armand (Marthe Taillefer) et sa soeur Marielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 mai 2022, à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511de 14h à 17h. Une cérémonie aura lieu en la chapelle de la résidence funéraire à 17h, puis les condoléances suivront de 19h à 21h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC en souvenir de Judith seraient appréciés.