CIALDELLA, Aldo



À Sainte-Thérèse, au centre Drapeau-Deschambault, le 19 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Aldo Cialdella, époux de Mme Agathe Houle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, André (Meri Scarsini), Michel, Sophie (Jacques Comtois), Guy et Benoit (Isabelle Mathieu).Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Jocelyne Manseau, ses six petits-enfants, trois arrière-petits-enfants, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai de 11h à 17h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe, suivi de la mise en columbarium.La famille tient à remercier tout le personnel du 1er étage C.H.S.L.D. Drapeau-Deschambault pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Drapeau-Deschambault ou pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.