SALVO, Domenico



À Montréal, le 8 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Domenico Salvo, fils de feu Maria Augello et de feu Giuseppe Salvo.Il laisse dans le deuil son épouse Antonina D'Angelo, ses enfants Maria, Giuseppe (Melina) et Lino (Dana), ses petits-enfants Antonella, Margaret, Dominic, Nina, Luka et Mark Anthony. Il laisse également sa soeur Giuseppina, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, plusieurs nièces et neveux et de nombreux autres parents et amis. Il rejoint son fils bien-aimé Domenico et ses frères Carmelo et Giuseppe.La famille vous accueillera au complexele mardi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 11 mai de 10h à 12h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 11 mai, à 13h, en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata, 1700 Jean-Talon est, Montréal, suivies de la mise en crypte au Cimetière de Laval (5505, rang du Bas Saint-François, Laval).Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Laval et/ou à la Fondation des maladies du coeur, seraient appréciés.