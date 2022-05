Céline Dion à Paris en septembre 2023

Les fans français de Céline Dion ont rendez-vous avec leur idole en septembre 2023. La chanteuse y investira l’aréna Paris La Défense pour six concerts de sa tournée Courage.

• À lire aussi: Vegas espère retrouver Céline «plus tard cette année»

• À lire aussi: «Je me sens un peu mieux...»

Il ne restait plus que ces dates parisiennes à bloquer dans l’horaire de la chanteuse qui a récemment annoncé le report de la portion européenne de sa tournée Courage en raison de spasmes musculaires persistants. Les fans l’attendaient initialement en Angleterre ce mois-ci, puis à travers le vieux continent durant la belle saison.

« Je suis tellement désolée, attristée, d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus », explique Céline Dion dans une vidéo mise en ligne le 29 avril.

« La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie. Et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d’en annuler certains autres », poursuit la chanteuse, visiblement émue.

En octobre dernier, Céline Dion reportait d’abord à une date indéterminée sa nouvelle résidence à Las Vegas en raison de « spasmes musculaires sévères et persistants ». Puis, en janvier, le couperet est tombé sur la portion nord-américaine de sa tournée Courage. En avril, ce sont toutes les dates européennes qui ont été reportées à 2023.

À Vegas cette année?

Les rumeurs vont désormais bon train que le grand retour sur scène de la diva de Charlemagne aurait finalement lieu à Vegas « plus tard cette année ». Son promoteur américain AEG a d’ailleurs confirmé au Journal garder bon espoir d’accueillir Céline Dion dans la Cité du Vice dans les prochains mois.

« Quand Céline sera prête et qu’elle se sentira 100% rétablie, nous serons prêts. Si sa convalescence se déroule bien dans les mois à venir, nous espérons qu’elle sera capable de démarrer sa résidence au Resorts World Las Vegas plus tard cette année », nous a-t-on indiqué, par courriel.