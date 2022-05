Cessons l'«anglo-bashing»!

Après les excitations périodiques à propos du fameux Bonjour - Hi ! on dirait que la nouvelle fixation est devenue le Bonjour - Goodbye !

Le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, n’est évidemment pas étranger à l’ambiance actuelle.

Jeter le bébé avec l’eau du bain

Plutôt que de défendre notre langue, de la mettre en valeur et d’en faire un outil d’unification et de cohésion, plusieurs ont choisi de dépeindre l’anglais comme la source de tous les maux.

C’est non seulement la langue qu’on vise, mais celles et ceux qui la parlent.

On fait la sourde oreille aux efforts de bilinguisme de plusieurs anglophones et allophones et on choisit de les présenter comme des ennemis simplement parce qu’ils sont nés dans une autre langue.

Quand je lis de tels propos, je me demande spontanément depuis quand le bilinguisme est devenu un défaut, une arme et une insulte au fait français.

Même Mitch Garber, homme d’affaires accompli, philanthrope et ardent francophile, se fait attaquer sur Twitter parce qu’il représente pour certains la figure du « méchant anglo ».

Comment peut-on, en 2022, continuer de nourrir une haine aussi viscérale envers des individus sur la simple base du passé colonisé des francophones ?

Je m’étonne toujours qu’on reproche aux fédéralistes d’être à la botte de l’oppresseur.

Est-ce qu’on accuse les « francoutrés » de souffrir de victimite ? Il n’y a pas pire colonisé que celui qui vit comme un opprimé en attente.

Pourquoi, si nous sommes si fiers de notre culture et de notre langue, choisissons-nous de vivre dans l’antichambre de l’extinction ?

Le Québec ne se construira jamais sur l’exclusion. L’indépendance ne se fera pas comme un repli.

Notre société distincte n’aura de planche de salut que si elle accueille de nouveaux adeptes plutôt que de leur claquer la porte au nez. Cessons de leur dire Bonjour - Goodbye !