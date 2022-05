VERILLI née Paquette, Denise



Le 30 avril 2022 à l'hôpital Cité de la Santé de Laval, s'est éteint paisiblement Madame Denise Verilli née Paquette à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse aimante de feu Isidore Verilli.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roberto (Danielle), Marco (Sylvie), Nadia (Josée), Sandro (Marie-Chantal), Cinthia (Lenroy) et Louis Parker (Kathleen), ses petits-enfants Christopher, Bianca, Sciam Eternity, Miko et Nicolas et son arrière-petite-fille Kylie. Elle restera dans le coeur de plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 13 mai de 10h30 à 11h30 suivi par une célébration de sa vie et de l'inhumation au cimetière de Lachine.La famille souhaite remercier le personnel du 3e étage à l'hôpital Cité de la Santé de Laval pour leurs bons soins.