Décès du premier président de l'Ukraine indépendante Léonid Kravtchouk

Le premier président de l'Ukraine indépendante et l'un des fossoyeurs de l'URSS, Léonid Kravtchouk, est décédé mardi à l'âge de 88 ans en pleine invasion russe du pays, ont annoncé les autorités mardi.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 76e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

«Une grande perte pour toute l'Ukraine. Aujourd'hui, Léonid Kravtchouk est décédé - le premier président de l'Ukraine, le premier président du Rada (le Parlement ukrainien, NDLR) et l'homme qui est à l'origine de l'Etat ukrainien moderne», a indiqué le maire de Kyïv Vitali Klitschko sur Telegram.

Il a salué un homme qui «n'a pas eu peur» de prendre les rênes du pays lors des turbulentes années 1990, après la chute de l'Union soviétique. «C'est pendant sa présidence que le Parlement a adopté l'acte de proclamation de l'indépendance de l'Ukraine», a-t-il rappelé.

«Il est resté fidèle à son pays jusqu'au dernier moment et a cherché, par son expérience et ses connaissances, à améliorer notre vie. Et il a réussi», a poursuivi M. Klitschko.

Andriï Yermak, le chef de l'administration présidentielle, a regretté sur Telegram une «grande perte», saluant un «sage patriote et une «figure véritablement historique».

«Il a connu des moments tumultueux pour notre pays, des décisions difficiles et historiques, la formation de l'indépendance ukrainienne», a de son côté indiqué sur Facebook le député Dmytro Razoumkov.

«Pour notre indépendance et notre liberté, nous nous battons aujourd'hui. Dans une terrible guerre contre l'envahisseur russe», a-t-il poursuivi.

Léonid Kravtchouk, en tant que président de l'Ukraine soviétique, a été l'une des trois figures à acter la dissolution de l'URSS le 8 décembre 1991 aux côtés des présidents de la Russie et du Bélarus soviétiques, Boris Eltsine et Stanislav Chouchkevitch.

Stanislav Chouchkevitch est décédé mercredi dernier à 87 ans, tandis que Boris Eltsine est mort en 2007.