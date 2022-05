Tournoi pee-wee de Québec: les petits Remparts dominants comme les grands

La veille, les grands Remparts avaient complété le balayage des Saguenéens au premier tour des séries de la LHJMQ. Mardi, les petits Remparts ont amorcé leur Tournoi international de hockey pee-wee de Québec avec la même assurance, en déclassant les Majors de Markham par la marque de 9 à 0.

Cette équipe de Markham était très attendue, à titre de première représentante de la Greater Toronto Hockey League en 20 ans au tournoi. C’est avec toute une pétarade que les As de Québec, alias petits Remparts pour la durée de l’événement, les ont accueillis au Centre Vidéotron.

« Tu ne veux pas planter une équipe, mais en même temps, on est ici pour bien se préparer. Avec la réputation de la ligue là-bas, tu veux arriver la pédale dans le plancher », a expliqué l’ancienne gloire des Remparts et de la LNH Simon Gagné.

Ce dernier, qui porte le double chapeau d’entraîneur adjoint pour l’équipe et de papa de son jeune garçon Matthew, s’est réjoui que l’équipe ait répondu au défi.

« On a expliqué aux jeunes qu’ici dans la région, notre AAA est bon, mais que dans cette ligue c’est encore plus fort. C’est la grosse ligue dont on parle dans les journaux dernièrement. Le mot affamé était mentionné en début de match et c’est de cette façon qu’on a joué. »

Des questionnements

Pour Gagné et la bande des petits Remparts, le doute s’était installé après une cuisante défaite de 6 à 0, en match préparatoire dimanche, face aux petits Flyers de Philadelphie.

« Après ça, on ne savait pas trop à quoi s’attendre », a-t-il souligné.

« Il y avait beaucoup de monde ce soir [mardi] pour venir nous encourager. Je trouvais ça beau. En tant que papa, ça vient te chercher », a dit celui dont l’héritier a fourni une aide sur le dernier but.

Deux canons

Il n’y a pas que les joueurs qui ont volé sur la glace. Les couvre-chefs aussi, puisque deux attaquants ont complété des tours du chapeau, soit Louis-Émile Dumais et Matys St-Gelais.

« J’ai surtout aimé le feeling quand l’annonceur dit : “son troisième but du match, Louis-Émile Dumais !” Tout le monde crie et c’est vraiment cool. C’est le moment le plus excitant », a clamé après l’exploit le jeune Dumais, visiblement à son aise sous les projecteurs.

À ses côtés, son complice St-Gelais semblait tout aussi émerveillé par l’ampleur du moment.

« Je m’attendais à une grosse game de 2-1, quelque chose comme ça. On est sorti fort. C’est excitant, il y avait beaucoup de monde dans les estrades, c’est tripant », a souri l’habile marqueur.

Le pointage a été complété par Félix Vachon, Sam Rochette et Léo-Gabriel Gosselin.

Les petits Remparts seront de nouveau en action vendredi soir (18 h) face aux gagnants du duel de mercredi matin entre Providence Hockey Club et Huron Perth Lakers.

L’Équipe Québec Étoiles Féminin impose le respect

À leur premier match, les filles d’Équipe Québec Étoiles Féminin ont montré que les gars dans leur chemin n’ont qu’à bien se tenir, grâce à une victoire de 3 à 1 devant Paris Evry-Viry, chez les BB.

« C’est toujours une belle leçon d’humilité pour les garçons de cet âge », a rappelé après coup celle qui a été derrière la création de la première équipe toute féminine au tournoi pee-wee, en 2016, et qui est désormais entraîneuse adjointe, Caroline Ouellette.

« Ces gars-là vont grandir en respectant les filles, que ce soit au hockey ou dans la vie », a ajouté avec justesse l’ancienne attaquante.

Savourer le moment

Les jeunes dames paraissaient plutôt nerveuses en début de rencontre et ce sont d’ailleurs les Parisiens qui se sont inscrits en premier au pointage.

Après que les fourmis eurent été chassées, une domination claire et nette a été imposée, avec des buts d’Élizabeth Bélanger, Béatrice Turcotte et Raphaëlle Niquette.

« On leur a dit d’apprécier le moment lors de leur premier tour sur la glace pendant l’échauffement. Il fallait qu’elles réalisent qu’il n’y a aucun autre endroit dans le monde où elles auraient voulu être.

« Après coup, les filles ont joué avec plus d’assurance. Le jeu de passe s’est amélioré et le match a été solide dans l’ensemble », a analysé Ouellette.

Des progrès

La semaine dernière, le rapport du Comité québécois sur le développement du hockey a souligné toute l’importance d’investir dans le hockey féminin. Caroline Ouellette ne pourrait pas être plus en accord.

« Les filles lâchent souvent le hockey entre neuf et 12 ans. On doit les garder dans le sport. On a beaucoup de travail à faire et c’est ce que le rapport a établi.

« En Ontario, il y a huit employés à temps plein qui travaillent sur le hockey féminin. À Hockey Québec, il y a seulement une coordonnatrice. Selon moi, ça en prend au minimum deux, dont une personne qui va coordonner tout ce qui est élite », a fait valoir la quadruple médaillée d’or olympique.

À ses yeux, la formation toute féminine qui évolue au tournoi de Québec depuis 2016 continue d’inspirer les plus jeunes joueuses qui poussent.

« Maintenant, on voit les jeunes filles aux niveaux novice et atome qui rêvent de faire partie de cette équipe au tournoi », a mentionné Ouellette.

AU CENTRE VIDÉOTRON MERCREDI

9 h 15 AAA

Hungary Talent c. | New York Rangers

10 h 30 AAA

Providence Hockey Club 2 c. | Huron Perth Lakers

11 h 45 BB

Québec Nord-Est Harfangs c. | Hockey Punks Academy

13 h Scolaire

Vermont Flames c. | Académie Saint-Louis Arsenal

14 h 15 BB

Richelieu Prédateurs c. | Gatineau Ambassadeurs

15 h 30 SCOLAIRE

Charles-Lemoyne Dynamiques c. | Lucile-Teasdale Diabolos

16 h 45 Scolaire

Collège Clarétain Graal c. | Jacques-Leber Arsenal

18 h AAA

Montréal Canadiens c. | Riga HS

19 h 15 AAA

Czech Knights c. | Middlesex Islanders

20 h 30 AAA

New Jersey Devils c. | North Shore Winter Club