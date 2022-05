[EN DIRECT] 76e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Les combats s'intensifient dans le sud et l'est de l'Ukraine en cette 76e journée de guerre. Des missiles ont visé la région d’Odessa. L'armée ukrainienne décompte sept frappes et déplore un mort et cinq blessés.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h15 | Frappés de plein fouet par les sanctions, les oligarques russes privés de leur fortune

Yacht, immenses propriétés immobilières, avions ou encore oeuvres d'art: les sanctions occidentales imposées après l'invasion russe de l'Ukraine privent de richissimes Russes de leurs «jouets de luxe». Avec une efficacité difficile à évaluer.

5h45 | Moscou ne participera pas à la réunion spéciale du Conseil des droits de l'Homme

AFP

La Russie ne va pas participer à la session extraordinaire du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU sur «la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine», a annoncé mardi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

5h32 | «Plus d'un millier» de militaires ukrainiens dont «des centaines de blessés» toujours à Azovstal, selon Kyïv

AFP

«Plus d'un millier» de militaires ukrainiens dont «des centaines de blessés» se trouvent toujours dans l'aciérie Azovstal assiégée par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a indiqué mardi à l'AFP la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

La guerre en Ukraine et la fermeture de quelques raffineries au cours des 18 derniers mois expliquent en bonne partie la hausse du prix du carburant diesel.

5h05 | Le chef de la diplomatie russe en Algérie

AFP

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, effectue mardi une visite en Algérie, un allié clef de Moscou et exportateur gazier de plus en plus sollicité par une Europe cherchant à réduire sa dépendance du gaz russe.

4h31 | La plateforme russe de vidéos Rutube inaccessible après une puissante cyberattaque

La plateforme russe de vidéos Rutube, qui se veut un concurrent du géant américain YouTube, était inaccessible mardi, victime de «la plus grande cyberattaque de son histoire», a annoncé la compagnie dans un communiqué.

3h50 | Embargo sur le pétrole russe: un accord possible dans la semaine

AFP

Un accord sur un projet d'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe, actuellement bloqué par la Hongrie, est possible «dans la semaine», a estimé mardi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

CARNET DE GUERRE | L’armée russe avance lentement

Les troupes russes avancent lentement. Dimanche, elles ont capturé la ville de Popasna. Les combats entre l’armée russe et l’armée ukrainienne se poursuivent à Donetsk, Louhansk, Roubijné et Bilohorivka.

0h51 | Les combats s'intensifient dans l'est et le sud

AFP

Les combats s'intensifiaient mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale.