Fermeture du chemin Roxham réclamé: le PQ accuse le fédéral de nuire «intentionnellement» au Québec

Le Parti québécois accuse le fédéral d’ouvrir le chemin Roxham, une voie d’entrée de l’immigration irrégulière, pour nuire aux capacités d’intégration et de francisation du Québec.

Selon le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, la démarche du gouvernement de Justin Trudeau est «définitivement intentionnelle».

«On peut fermer le chemin Roxham, parce qu'on l'a fait durant la pandémie, et, intentionnellement, aussitôt qu'on en a la chance, le fédéral ouvre ce chemin-là qui place le Québec dans une situation impossible au niveau de la planification, des questions d'accueil, des questions linguistiques, des questions de ressources. Donc, posons-nous la question : (...) Quelle est l'intention de Justin Trudeau?», a-t-il lancé mardi, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Le député péquiste Pascal Bérubé rappelle que le Québec accueille près de 95% de l’immigration illégale du Canada parce que le chemin Roxham mène les migrants irréguliers directement sur notre territoire.

«Pourquoi ça se passe au Québec? Manifestement, il n'y a pas de sensibilité à l'égard des capacités d'intégration puis du français. Il n'en a rien à foutre, d'accord?», a-t-il pesté.

Le député de Matane-Matapédia réclame la fermeture du chemin Roxham. Selon lui, une autre voie d’accès illégale au pays devrait plutôt être dirigée vers l’Ontario, «qui a un projet multiculturaliste».

«Si c'est illégal, pourquoi on l'accepte? Pourquoi qu'on est rendus à 7 000 (migrants irréguliers) à la fin du mois de mars puis on va atteindre près de 30 000 à la fin de l'année? Avec ce rythme-là, le Québec n'est pas capable d'accueillir correctement et avec dignité ces personnes», dénonce-t-il.