«Je mérite d’être le premier joueur sélectionné» - Shane Wright

Considéré comme le futur premier choix du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey depuis plusieurs années, l’attaquant Shane Wright est persuadé qu’il sera le premier patineur à entendre son nom le 7 juillet prochain, au Centre Bell, à Montréal.

C’est ce qu’il a avancé lors d’un entretien avec le réseau Sportsnet publié mardi, quelques heures avant la loterie qui déterminera l’ordre de l’encan amateur.

«Je crois que je devrais l’être, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il devrait être le tout premier choix. Je crois que je suis le meilleur joueur et j’ai fait beaucoup de choses pour le prouver depuis longtemps.»

«Je suis un gars compétitif et je veux être le premier choisi. Je ne veux pas que personne ne me prive de cela. Je mérite d’être le premier joueur sélectionné et je crois que je le serai.»

Wright est sous le radar des amateurs depuis un bon moment déjà. À 15 ans, il avait obtenu le statut de joueur exceptionnel pour évoluer dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL). Ils sont seulement huit joueurs dans l’histoire à avoir obtenu cette dérogation dans la Ligue canadienne de hockey. Les autres sont John Tavares (2005), Aaron Ekblad (2011), Connor McDavid (2012), Sean Day (2013), Joseph Veleno (2015), Connor Bedard (2020) et Michael Misa (2022).

De moins en moins sûr

S’il n’y avait pratiquement aucun doute que Wright serait le premier choix en 2022 il y a plusieurs mois, ce n’est maintenant plus le cas. En effet, quelques experts du repêchage mettent en doute la sélection du patineur des Frontenacs de Kingston.

Qu’à cela ne tienne, Wright sait qu’il n’a pas le dernier mot à dire.

«Évidemment que j’y pense, a-t-il dit à propos du repêchage. C’est quelque chose dont je suis conscient et j’ai hâte. Je me dois cependant de me concentrer sur le présent. Je ne peux pas trop me laisser aller et penser trop au futur. Je me préoccupe de ce qui se déroule avec Kingston. Je m’assure de faire les choses de la bonne façon et le reste se fera de lui-même.

Présentement, Wright et les Frontenacs disputent une série de la deuxième ronde des éliminatoires de la OHL face au Battalion de North Bay. Depuis le début de l’après-saison, le natif de Burlington a récolté 10 points en huit rencontres.

Wright a également complété sa saison régulière en amassant 32 buts et 62 mentions d’aide pour 94 points en 63 parties.