La prière catho canadienne

«Dieu tout-puissant»

«Amen»

«Nous te prions pour notre souveraine, la reine Élisabeth, et la gouverneure générale»

Le Bloc Québécois a déposé une motion visant à abolir la prière qui est lue au Parlement à chaque début de séance depuis 1877. Bravo!

Oui, c’est d’actualité en 2022

Selon Justin Trudeau, ce n’est pas une priorité. On pourra lui rétorquer que les enjeux religieux et de laïcité sont «assez prioritaires» pour avoir occupé une large part du débat anglais lors des dernières élections fédérales.

En plein débat fédéral, lorsque les leaders médiatiques, avec la complicité silencieuse des chefs, traitaient les Québécois de racistes en raison des valeurs de laïcité défendues par la loi 21, c’est justement de la place de la religion dans nos institutions qu’il était question. Hypocrisie.

Québec bashing

Le Québec bashing bat son plein au Canada. Que ces mêmes personnes méprisant la majorité québécoise pro-laïcité continuent de défendre une prière catho non inclusive, c’est un double discours. Donc, oui, c’est d’actualité de débattre de la place de la religion au Parlement.

Catholiques contre l’avortement

Quand on sait que l’Église catholique condamne l’avortement comme étant immoral et qu’une quarantaine de députés de la droite religieuse conservatrice sont antiavortement, on est plus qu’en droit de débattre cette vénération religieuse au Parlement en 2022.

En somme, que la prière soit encore présente dans la plus grande institution démocratique canadienne, c’est une incohérence, mais ce qui est surtout inacceptable, c’est que ceux qui veulent la garder sont les mêmes qui méprisent le Québec.

Au Québec, il y a près de 50 ans que la prière fut abolie. Sur cela comme sur plusieurs enjeux, on a une manière différente de celle des Canadiens d’aborder l’inclusion et la religion. Le Canada n’a pas de leçon à nous donner.

Merci au Bloc Québécois de démontrer toute l’incohérence canadienne. À quand une motion pour modifier l’hymne national qui glorifie «God»? Je n’ose même pas penser à la Constitution, qui reconnaît la suprématie de Dieu... Vive le Canada!