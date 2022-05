L’agresseur de l’arbitre, un ex-enseignant, présente ses excuses

Le spectateur qui a frappé un jeune arbitre de 17 ans lors d’un match de soccer à Dollard-des-Ormeaux samedi a présenté ses excuses dans une longue lettre envoyée à Soccer Québec, au Club de soccer St-Laurent et à la famille de la victime.

Dans la copie datée du 10 mai obtenue par TVA Nouvelles, le grand-père d’un joueur dit regretter profondément le coup de poing qu’il a asséné au garçon.

«Je me suis comporté d’une manière inacceptable et j'en prends la responsabilité. Soyez assurés que je le regrette profondément. En tant qu’ancien enseignant, je suis particulièrement conscient qu’il s’agit d’un bien mauvais exemple pour des jeunes de 14 ans», peut-on lire dans le document.

Il jure qu’un tel geste de violence va à l’encontre de ses valeurs.

«J’ai d’ailleurs entamé une démarche pour obtenir de l’aide, car mon geste était injustifiable et ne représentait ni ce que je suis ni ce que je veux être», a indiqué l’homme dont l’identité n’a pas été dévoilée.

L’arbitre a été blessé par le coup de poing, mais s’en remet tranquillement. Il ne sait toujours pas s’il poursuivra son emploi d’arbitre, selon son patron, le directeur à l’arbitrage Robert D’Alesio.

«Il était sous beaucoup de pression, il était très stressé», a dit M. D’Alesio de son employé. La victime et sa famille sont en réflexion à savoir s’ils porteront plainte aux policiers.

Dans la journée de lundi, Soccer Québec a publié un communiqué pour dénoncer l’agression.

«Ce qui était important pour nous en premier lieu était de nous assurer que le jeune arbitre allait bien dans les circonstances et qu’il était bien entouré, a déclaré le directeur général de la fédération, Mathieu Chamberland. Mais je dénonce sans réserve cette agression et je rappelle qu’il n’y a aucune raison, vraiment aucune, qui justifie l’attaque d’un officiel, c’est tolérance zéro.»

Voici la lettre intégrale

Bonjour,

Le 7 mai dernier, j'assistais à un match de soccer de mon petit fils à Dollard-des-Ormeaux dans l'Ouest de l'Île de Montréal. Durant le match, j’ai initié une altercation verbale, puis physique avec un jeune juge de ligne. Je me suis comporté d’une manière inacceptable et j'en prends la responsabilité. Soyez assurés que je le regrette profondément. En tant qu’ancien enseignant, je suis particulièrement conscient qu’il s’agit d’un bien mauvais exemple pour des jeunes de 14 ans.

Je tiens donc à présenter mes excuses sincères, d'abord et avant tout à ce jeune homme et à sa famille. Je présente également mes excuses aux joueurs et entraîneurs des deux équipes ainsi qu’aux autres officiels du match. Finalement, je veux m’excuser à ceux et celles qui ont été témoins de ce moment d'égarement qui manquait de civisme, de courtoisie et qui donnait un exemple d’une violence pourtant complètement opposée à mes propres valeurs. J’ai d’ailleurs entamé une démarche pour obtenir de l’aide, car mon geste était injustifiable et ne représentait ni ce que je suis, ni ce que je veux être.

Je suis extrêmement peiné par la situation et par les conséquences qu'elle engendre pour tant de gens, dont les membres de ma famille. Je suis conscient que plusieurs ont pu être choqués ou blessés par mes actions et je leur demande pardon.

Je suis conscient que mon geste ne peut être effacé. J’espère toutefois qu’il permettra à tous et à toutes de prendre conscience de l’importance pour nos enfants ou nos petits-enfants de pouvoir s’amuser en pratiquant leur sport favori dans un environnement exempt de violence.