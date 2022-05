Les PME plus concurrentielles avec les technologies numériques

En 2021, 91 % des PME canadiennes ont investi en moyenne 118 000 $ en technologie numérique, selon une nouvelle étude de la banque des entrepreneurs du Canada (BDC) publiée mardi.

Selon l’étude, ces entreprises affichent une croissance beaucoup plus élevée que les autres et investissent davantage dans les technologies numériques, car elles comprennent que cela leur procurera des avantages. Celles qui détiennent un plan numérique avancé ont un meilleur rendement : leur croissance est plus rapide, elles arrivent mieux à s’adapter à un environnement changeant, elles obtiennent le financement dont elles ont besoin et sont plus susceptibles d’exporter.

Pierre Cléroux, vice-président de la recherche et économiste en chef de BDC, a souligné que les entreprises n’ont plus à investir autant dans des équipements informatiques haut de gamme pour profiter des possibilités numériques.

L’étude révèle que la maturité numérique est répartie de façon inégale entre les secteurs. Si le secteur du commerce de détail est devenu entièrement numérique pendant la pandémie de COVID-19, les secteurs de la construction et des services personnels ont effectué moins d’investissements en 2021.

Pour mesurer la maturité numérique d’une entreprise, la BDC a mis à jour la méthode qu’elle utilisait en 2018.

Fossé numérique

L’étude montre qu’un fossé numérique commence à séparer les entreprises canadiennes. Celles qui mettent du temps à passer au numérique trouvent plus difficile de financer les projets de croissance qui leur permettraient d’amorcer leur virage numérique. Seulement une entreprise sur vingt utilise les technologies numériques de façon efficace. Concrètement, 60 % ont un site Web et un tiers (34 %) analysent les données relatives à leurs clients.

Le rapport met en évidence les principaux défis de la numérisation : le coût (42 %), la cybersécurité (32 %), l’incertitude par rapport aux avantages (27 %) et l’intégration de la technologie (27 %).

Le Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN) du gouvernement du Canada offre une subvention pour aider à élaborer un plan numérique avec des experts et un prêt à 0 % d’intérêt allant jusqu’à 100 000 $ pour faciliter l’acquisition de nouvelles technologies.

Les entrepreneurs peuvent également consulter les services-conseils et le financement offerts à la BDC pour les technologies.

Cette étude intitulée «Saisir l’avantage technologique : pourquoi les entreprises présentant un niveau supérieur de maturité numérique ont un meilleur rendement» a été menée auprès de plus de 1500 PME canadiennes entre le 12 novembre et le 3 décembre 2021.