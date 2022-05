Mary Spencer sera très occupée

Bien malgré elle, la boxeuse canadienne Mary Spencer livrera un combat supplémentaire en quelques semaines, car son duel prévu face à Chris Namus le 28 mai a été reporté, sauf qu’elle se frottera à une autre rivale ce jour-là avant d’affronter l’Uruguayenne.

Ainsi, le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a indiqué mardi que Spencer (4-0-0, 3 K.-O.) croisera le fer avec Yamila Esther Reynoso (12-10-3, 8 K.-O.) dans un duel prévu pour huit rounds à Brampton.

Par la suite, elle retrouvera Namus (25-7-0, 8 K.-O.) le 23 juin dans le cadre du gala au Casino de Montréal.

«L’objectif à court terme pour Mary comme pour nous, c’est d'obtenir un combat de championnat. Pour y arriver, elle doit progresser rapidement dans les classements et on doit ainsi profiter de chaque opportunité de la faire boxer», a expliqué le président d’EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué.

«C’était aussi primordial pour nous d’offrir une seconde date à Namus non seulement parce qu'il s'agit d'un combat des plus intrigants et intéressants pour les amateurs de boxe compte tenu de son historique en sol québécois, mais aussi pour le défi qu'elle représente pour Spencer à ce stade-ci de son parcours», a-t-il ajouté.

Boxeuse connue

Reynoso est connue du public québécois, puisqu'elle a récemment perdu par décision unanime aux mains de Marie-Pier Houle. Elle n’a jamais subi la défaite par K.-O., même lors de son duel face à Amanda Serrano que l’on a vu combattre dernièrement face à Katie Taylor au Madison Square Garden.

Elle a résisté les 10 rondes prévues malgré l’adversité de Serrano qui a pourtant lancé un fort volume de coups, et alors que le titre mondial WBO des poids super-légers était en jeu.

La carte du 28 mai présentée par United Boxing Promotions mettra également en vedette Josh Wagner (10-0-0, 5 K.-O.) face à Richard Holmes (19-12-0, 9 K.-O.) et Sukhdeep Singh Bhatti (10-0-0, 4 K.-O.) qui affrontera Luca Michael Pasqua (17-7-1, 10 K.-O). Pour ce qui est du prochain événement d’EOTTM, l’ajout du duel opposant Spencer à Namus sur la carte du gala du 23 juin porte ainsi à neuf le nombre de combats qui seront présentés au Casino de Montréal.