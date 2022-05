Quelle drôle de coïncidence!

Après avoir acheté votre livre « Carnet d’un voyage intérieur », je me suis plongée dedans le 21 mars dernier avec l’envie d’écrire. Quelle surprise ce fut d’y lire la pensée du jour du grand auteur Montaigne qui allait comme suit : « Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même ».

Pour une surprise, c’en était toute une. Car cette pensée illustre exactement la raison pour laquelle je me suis procuré votre livre. Dans les faits, je voulais essayer de comprendre pourquoi je n’avais jamais cessé tout au cours de ma vie, de toujours tout faire pour les autres, de toujours me montrer disponible pour aider, même quand j’avais de la peine à traverser mes propres problèmes. Je réalise aujourd’hui seulement que ma vie entière s’est passée à tout donner aux autres dans toutes les situations possibles, sans jamais rien garder pour moi.

Avec pour conséquence que je me suis vidée de mes forces sans même m’en rendre compte. Merci, grâce à ce livre, de m’avoir incitée à écrire, car je me rends compte que ça me fait réfléchir à ce que je dois changer dans ma vie.

Marie-France

Je l’ai justement créé pour ça ce livre. Pour emmener les lecteurs à avoir envie d’écrire leur propre vécu, pour ensuite l’analyser pour voir ce qui pourrait être amélioré pour les mener vers un mieux-être. Belle suite de vie à vous !