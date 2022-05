Relance satisfaisante au Centre Vidéotron

Environ 65 000 personnes ont assisté aux sept premiers concerts post-pandémiques au Centre Vidéotron, un score qui confirme que les gens se sont ennuyés d’assister à des spectacles, estime le chef de l’exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement, Martin Tremblay.

« Nous sommes très contents de la réponse du public. Après deux ans d’isolement et de confinement, sans activités culturelles, je vois un engouement. À peu près tous nos événements à l’affiche vont super bien », affirme M. Tremblay.

Le programme double d’Imagine Dragons, qui a attiré 25 000 spectateurs, constitue sans contredit le fait saillant de la relance jusqu’à maintenant. La capitale était d’ailleurs une des rares villes de la tournée nord-américaine du groupe à recevoir deux concerts.

« J’aime entendre que Québec, une ville de taille moyenne, fait mieux que des grandes villes pour certains artistes », souligne avec fierté Martin Tremblay.

Attentes différentes

Les Cowboys Fringants et Billy Talent ont aussi rassemblé plus de 10 000 personnes dans le Centre Vidéotron. Martin Tremblay classe aussi la visite d’Avril Lavigne parmi les succès. « Les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Cinq mille personnes pour Avril Lavigne, c’est super bon. C’est la jauge que nous avions prévue. »

Les prochains mois seront aussi occupés. La semaine prochaine, on pourra notamment voir Primus et le combo Megadeth – Lamb of God. D’ici trois semaines, quelques spectacles s’ajouteront à la grille horaire de l’automne, qui affiche pour l’instant les noms de Luke Combs et Stromae.

Rock classique

Chose certaine, les amateurs de rock classique sont servis. En plus de Megadeth, ils ont pu renouer récemment avec Judas Priest. Au cours des prochains mois, Roger Waters, Scorpions, The Australian Pink Floyd et Journey viendront titiller leur fibre nostalgique.

Certes, ce genre musical continue de s’imposer, mais Martin Tremblay signale que les jeunes artistes ne sont pas oubliés.

« Greta Van Fleet, dit-il, est un jeune groupe qui n’est jamais venu à Québec et on pense que nous allons bien faire. »

À ses yeux, le Centre Vidéotron offre une programmation équilibrée qui touche à tous les genres. « Nous avons déjà fait Loud et ça avait super bien fonctionné. Il faut être à l’écoute de ce que les gens ont envie d’entendre. »