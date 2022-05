Repêchage de la LNH: Shane Wright, pas un choix unanime

Il n’y a pas un consensus pour l’identité du premier de classe au repêchage de 2022. De l’avis de plusieurs recruteurs, Shane Wright n’est pas l’unique cheval dans la course.

S’il y a un discours qui revient souvent, c’est qu’il n’y a pas un talent générationnel pour cet encan.

«Le premier choix deviendra un bon joueur dans la LNH, mais on ne parle pas d’un exceptionnel, a prévenu un recruteur de l’Ouest. On n’est pas là, on n’est pas près des Connor McDavid, Auston Matthews ou Connor Bedard pour 2023.»

Wright a reçu le rare statut de joueur exceptionnel pour faire ses premiers pas dans la OHL à l’âge de 15 lors de la saison 2019-2020 avec les Frontenacs de Kingston. À sa saison recrue, il a obtenu 66 points (39 buts, 27 passes) en seulement 58 matchs. L’an dernier, il n’a pas joué en raison de la pandémie de la COVID-19 qui a paralysé les activités dans la OHL.

À 17 ans, 18 ans depuis le 5 janvier, Wright a produit à un bon rythme cette année sans toutefois tout bousculer sur son passage. Il a amassé 94 points (32 buts, 62 passes) en 63 matchs à Kingston. Depuis le début des séries, il a marqué deux buts et ajouté dix passes pour un total de 12 points en 10 rencontres.

Wright et les Frontenacs étaient justement en action le soir de la loterie pour le repêchage de la LNH. Le numéro 51 a obtenu deux passes dans un revers de 6 à 3 contre le Batallion de North Bay. Les Frontenacs perdent maintenant 2 à 1 dans cette série de deuxième tour.

Un centre complet

Il y a toujours des comparaisons avec un jeune joueur. C’est parfois intéressant, mais parfois futile. Dans le cas de Wright, on l’associe souvent à Patrice Bergeron, gagnant du trophée Frank-Selke à quatre reprises et aussi vainqueur de la Coupe Stanley en 2011 avec les Bruins de Boston.

Dans un monde pas si lointain, Kent Hughes était l’agent de Bergeron. En visioconférence après la loterie, le directeur général du Canadien a répondu à une question sur les liens entre Bergeron et Wright.

«On serait chanceux de repêcher un joueur qui aurait un impact sur le CH comme Patrice a un impact avec les Bruins. Je ne connais pas Shane comme individu. J’ai hâte de le rencontrer à Buffalo pour le combine (tests physiques).»

«Je l’ai regardé jouer dans les dernières années. Il joue bien sur 200 pieds, il n’est pas juste offensif. Il a un rôle important défensivement. Et on le décrit comme un gars d’équipe.»

Au sujet de Cooley, Hughes l’a décrit de la façon suivante.

«Logan est un gars avec un super coup de patin. Je le vois jouer depuis deux ans, il a joué avec mon fils (Jack) une bonne portion de la dernière saison (2020-2021). Il a un bon sens offensif. Sa grande force est sa rapidité, mais aussi sa vision du jeu et ses habiletés.»