Un ancien porteur de la NFL avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont attiré mardi le porteur de ballon américain Tavien Feaster, un ancien joueur de la NFL, dans leur giron.

«Tavien est un véritable char d’assaut, qui n’a pas froid aux yeux quand vient le temps de courir avec le ballon, a déclaré le directeur général Danny Maciocia dans un communiqué de son organisation. Sa force, jumelée à sa rapidité, ajoute beaucoup de profondeur à notre formation.»

L’athlète de 24 ans a passé la dernière campagne avec les Cardinals de l’Arizona. Il a été en uniforme pour trois rencontres des «Cards», mais n’a pas eu l’occasion de toucher le ballon. L’année précédente, il a fait partie des équipes d’entraînement des Jaguars de Jacksonville, des Giants de New York et des Lions de Detroit.

Dans la NCAA, Feater a remporté deux championnats nationaux (2016 et 2018) avec les Tigers de l’université Clemson. En trois campagnes avec le prestigieux programme, il a amassé 1330 verges et 15 touchés en 222 courses. Il a aussi attrapé 23 passes pour 183 verges et un majeur en 38 rencontres.

Chez les Alouettes, Feater s’ajoute à un groupe de porteurs de ballon qui comprend William Stanback, Jeshrun Antwi, Cameron Artis-Payne, Taku Lee, Justin Stockton, Jordan Scarlett et Ryth-Jean Giraud.

Le camp d’entraînement 2022 des Moineaux doit s’amorcer dimanche prochain et se déroulera à Trois-Rivières.