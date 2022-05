Un balado sur la vie fascinante de Gilles Villeneuve

À l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Gilles Villeneuve, Le Guide de l’auto s’est associé à QUB radio pour produire un balado rendant hommage au célèbre pilote québécois.

À l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio, Frédéric Mercier s'est entretenu avec Julien Amado, instigateur du projet et animateur de ce balado intitulé À la poursuite de Gilles Villeneuve.

Un accident fatal

Alors que sa carrière en Formule 1 était encore jeune et qu’il était en pleine ascension, Gilles Villeneuve a perdu la vie après un accident sur le circuit de Zolder, en Belgique.

«Il y a eu un malentendu avec un autre pilote, Jochen Mass. Ils ont fait le même mouvement en même temps», rappelle Julien Amado. Voulant dépasser son concurrent, Villeneuve a voulu passer vers la droite, mais Mass s'est déplacé lui aussi à droite en croyant que Villeneuve passerait plutôt à gauche. Résultat: les deux véhicules se sont frappés de plein fouet, et la Ferrari de Villeneuve a été projetée dans les airs. «Toutes les personnes à qui j'en ai parlé se souviennent de ce qu'elles faisaient ce jour-là», note Julien Amado, qui se dit lui-même fasciné par le pilote québécois, même s'il n'était pas né au moment de ce tragique accident.

Un pilote mythique

Quarante ans après sa mort, Gilles Villeneuve continue d’être l’idole de nombreux amateurs de sport automobile. Ayant perdu la vie trop jeune et dans l’exercice de ses fonctions, il renferme aujourd’hui un caractère mythique, et ce, bien qu’il soit loin d’être le pilote le plus décoré de l’histoire.

«Si on regarde son palmarès de manière froide, on voit qu’il a gagné six courses et qu’il est monté sur 13 podiums. Ce n’est pas tant que ça. Et si tu regardes chez Ferrari seulement, son palmarès est correct, mais il est loin d’être le plus victorieux», mentionne M. Amado. Pourtant, le nom de Gilles Villeneuve est souvent cité parmi les grands de son sport. «Tout le monde est unanime autour de l'aura qu'il avait et ce magnétisme très particulier. [...] C'est vraiment ça qui ressort des discussions avec les gens à qui j'ai pu parler», note Julien Amado.

Un balado pour lui rendre hommage

Julien Amado a voulu développer un projet de balados afin de retracer l'histoire de ce monument de la course automobile; avant tout pour lui rendre hommage, mais aussi pour le faire découvrir aux plus jeunes qui pourraient ne pas connaître son histoire. Tout au long de cette série de sept épisodes, Le Guide de l'auto relate les différents moments de la vie de Villeneuve, de ses folies de jeunesse à Berthierville jusqu'à son ascension en Formule 1. On y apprend notamment que Villeneuve est allé jusqu'à vendre sa propre maison pour assurer le financement nécessaire à la poursuite de sa carrière en sport automobile!

Les deux premiers épisodes de la série À la poursuite de Gilles Villeneuve sont accessibles dès maintenant sur QUB radio et toutes les plateformes de balados.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a été question aussi de Porsche et Audi qui feront leur entrée en Formule 1, de même que de l’avancement du dossier concernant le problème de peinture des Honda Civic et des Acura CSX.

Essais routiers

Les deux animateurs ont livré leurs impressions sur les Toyota Tundra 2022 et Porsche 911 2022 récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Frédéric Mercier et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les BMW X3, Volkswagen Golf, Chevrolet Equinox EV et Hyundai Ioniq 5.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio, en reprise le dimanche à 18h.