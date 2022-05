Wendake : Québec accorde 2,9 M$ pour un parcours immersif

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a confirmé mardi un soutien financier de 2,9 millions $ pour la création d’un parcours immersif et multimédia dans la communauté huronne-wendate de Wendake, près de Québec.

Le projet Onhwa’ Lumina mené par Tourisme Wendake sera inspiré des mythes et symboles culturels hurons-wendats, en nature. Le parcours sera conçu par la firme Moment Factory, comme le révélait Le Journal en avril.

L'expérience d'environ 50 minutes se vivra dès la tombée du jour sur un trajet d'une longueur de 1,2 kilomètre dans le boisé Rémi.

«Je salue le gouvernement pour cette aide substantielle qui nous permet de consolider le financement du parcours immersif Onhwa' Lumina, un événement signature pour l'industrie touristique et le rayonnement de Wendake», a déclaré le Grand Chef Rémy Vincent.

«Les Hurons-Wendats ont une histoire et des traditions passionnantes à raconter, et ce déploiement artistique nous donne une occasion privilégiée pour le faire. Nous avons très hâte d'accueillir les visiteurs de l'ensemble du Québec à Wendake et de leur souhaiter la bienvenue sur notre magnifique territoire», a-t-il ajouté.

Le parcours sera accessible 10 mois par année, soit de mai à octobre et de décembre à mars, pour une période de 10 ans. Les travaux seront réalisés au printemps 2022 pour une ouverture prévue à l'été 2022.

