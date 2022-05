VERVILLE LECAVALIER Denise



À Montréal, le 6 mai 2022 est décédée Mme Denise Verville à l'âge de 80 ans, épouse de feu M. Robert Lecavalier.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Maurice), son fils Denis, ses petites-filles Viviane et Valérie, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis, le dimanche 15 mai de 11h à 15h30 au complexe :Une cérémonie religieuse suivra au salon dès 15h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par un don à La Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.