DENIS, Claire (née Lafontaine)



Décédée paisiblement le 5 mai 2022 à l'Hôpital de LaSalle, à l'âge de 98 ans. Elle va ainsi rejoindre son époux Clotaire Denis lui-même décédé en février 2022.Claire laisse dans le deuil son fils unique Marc (Sandra), ses petits-enfants Philippe (Elena), Carolyne (Brent), Paul (Jessica) et ses arrière-petits-enfants Jordan, Matthew et James ainsi qu'un quatrième attendu ce mois-ci.Native de North Bay en Ontario et élevée à Sudbury, Mme Denis a quand même passé la majeure partie d'une vie bien remplie au Québec, particulièrement dans l'Ouest de l'île de Montréal. Toujours bien mise et d'entregent, elle a été pendant longtemps une enseignante dévouée et très appréciée au primaire, particulièrement efficace à l'enseignement du français aux jeunes anglophones et allophones. Innombrables sont les élèves qui se souviennent affectueusement de "Madame Denis" à l'École Seigniory de Pointe-Claire et de la marque indélébile qu'elle aura laissée dans leurs vies. À sa retraite, elle en a profité pour voir le monde de par le biais de maintes croisières mémorables en terres étrangères avec son conjoint Clotaire.Une cérémonie privée aura lieu.La famille vous invite à faire un don à la mémoire de Mme Claire Denis en lieu de fleurs, via la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar de l'Ouest de l'île, à Kirkland, en ligne au :arbormemorial.ca