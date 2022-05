GAGNON, Jeannette



Le 6 avril 2022, Jeannette est décédée au CHSLD de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe des suites d'une pneumonie. Sa santé s'est dégradée au cours des 10 dernières années, mais elle a toujours su garder son sens de l'humour. Elle nous manquera.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Rodgers (sa fille Debbie et sa famille); ses soeurs et frères: Hélène (feu Maurice Blanchette), Thérèse (Pierre Denis), feu Robert (Evelyn Proulx), Francine (feu Lionel Girard), Claire (Bernard Lauzon), Roger (Esther Boivin) et Céline, de nombreux neveux et nièces; son filleul Mathieu, tantes et cousins, cousines ainsi que ses très chères amies et amis qu'elle aimait beaucoup.Sincères remerciements au personnel du CHSLD de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leurs bons soins, leur patience et leur courtoisie.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent (coin Sainte-Croix).