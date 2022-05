LOISELLE, André



Au CH Pierre Le Gardeur le 27 avril 2022, à l'âge de 68 ans est décédé André Loiselle époux de Carole Rousseau et fils de feu Marcel Loiselle et de feu Thérèse Beaucage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Lydia et Monica ainsi que d'autres parents et de nombreux amis sans oublier ses frères d'armes.La famille recevra vos marques de sympathie samedi le 14 mai de 10h à 12h. Un hommage lui sera rendu à 11h en la :