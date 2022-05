BUCZKOWSKI, Edmond



Natif d'Hayange en France, il est décédé sereinement à Repentigny, dans la nuit du lundi 9 mai 2022, à l'âge de 98 ans.Veuf de Madeleine Latrémouille, il laisse dans le deuil ses enfants Antoinette (Sylvain), Martine, Albert, Marie-Renée (Luc) et Stéphane (Julie), ses petits-enfants Gabriel (Lynda), Maryse (Simon), Mikaële, Simon, Léa et Vincent, ses arrière-petites-filles Zoé et Juliette, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 12 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Sylvain (750, boul. St-Sylvain, Laval, Qc) le vendredi 13 mai à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière St-Vincent de Paul (3503, boul. Lévesque, Laval).Au lieu de fleurs, un don à la Société des Missions-Étrangères du Québec (SMÉ) serait apprécié.