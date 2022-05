HÉBERT, Paul



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Paul Hébert, époux bien-aimé de Nicole Lanciault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Martine et Isabelle (Sylvain Pilote), sa petite-filleAlexanne (Zacharie Desrosiers), ses frères et soeur, feu Georges (Claire Pépin), feu Georgette (feu Jean Couture), Jean-René et Germain (Louise Daigneault), ses belles-soeurs Francine (Yannick Héliou), Marie-Andrée (Jeffrey Lonergan) et Josée (Jacques Gosselin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 21 mai à 14h au:OLIGNY & DESROCHERS110 ST-GEORGESST-JEAN-SUR-RICHELIEU450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directricesuivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu. La famille recevra les témoignages de sympathie à partir de midi.