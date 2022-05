GAGNON (née Sorel), Georgette



De Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, anciennement de Napierville, le 8 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Georgette Sorel, épouse de feu monsieur André Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle, Louise (Pierre Trahan), Paul-André (Johanne Chaput) et Dominique, ses petits-enfants Dale Thomas (Marie-Eve Charette), Patrick Thomas, Roxanne Gagnon-Maltais (Sébastien Côté-Lachance), Agnès Gagnon-Maltais (Simon Laverdière), Vincent Gagnon-Letarte (Yanie Poulin), William Gagnon-Letarte et Ariane Gagnon, ses arrière-petits-enfants Edward et Olivia Thomas ainsi qu'Alice Laverdière.Elle laisse aussi dans le deuil ses plus jeunes frères et soeurs Yvon (feu Lucille Cyr), Florence (feu Raynald Martineau), Réal (feu Lorraine Hervieux), Lucette (feu Yvon Lefebvre), Huguette (Joseph Lévy), ses filleuls Serge Gagnon, Daniel Gagnon, Marie-Claude Marcil et Guylaine Martineau ainsi que ses neveux et nièces du coté Sorel et Gagnon et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la Résidence Funéraire de Napierville :435, RUE SAINT-JACQUESNAPIERVILLE (QUÉBEC) J0J 1L0450-246-3988 | 1-800-263-3074www.serrefinnegan.comHeure des visites: le lundi 16 mai 2022, de 18h à 21h.Ses funérailles seront célébrées le mardi 17 mai 2022 à 11h, en l'église de St-Cyprien de Napierville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.Direction par: