LEMIRE, Maurice



À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril 2022, s'est éteint à l'âge de 86 ans, Maurice Lemire époux de feu Antonine Bourque.Père, grand-père et arrière-grand-père aimant et attentionné, il laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle (Pierre et sa fille Geneviève), François (Jean), André (France), ses petits-enfants Gabriel (Nadia) et Malorie (Patrick), ses arrière-petites-filles Hylie et Railey, Jean Lemire, neveu, Martine et Michèle Lemire, nièces, ainsi que de nombreux amis.Il laisse également dans le deuil la grande famille Bourque: ses belles-soeurs, beaux-frères ainsi que de nombreux neveux et nièces.Entrepreneur électricien à son compte pendant plusieurs années à Montréal, il a aussi oeuvré quelques années pour Emmaüs canadien sur la rue Charland à Montréal où son passage a été bien apprécié.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mai 2022 de 17h à 20h au complexe funéraire:Une cérémonie commémorative sera célébrée à 20h.La famille tient à remercier tous les gens et voisins qui l'ont entouré ces derniers mois sans qui, sa vie à la maison aurait été difficilement possible.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation En Coeur serait apprécié en soutien aux enfants malades du coeur et leur famille.