À propos du droit au logement

Je suis une dame de 76 ans. J’habite le même logement depuis 25 ans et j’ai toujours eu une bonne entente avec mon propriétaire. Malheureusement, il a vendu son triplex à un couple qui veut transformer le bloc en maison unifamiliale. Vous ne pouvez pas savoir le choc que cette nouvelle m’a fait. Je le comprends de vouloir récupérer sa mise, lui qui a décidé de prendre enfin sa retraite. Surtout que le marché immobilier est bon pour les vendeurs actuellement.

Mais moi je me retrouve le bec à l’eau, car je constate que le prix que je payais pour mon petit logement était en dessous de ce qui se demande sur le marché actuellement. Même si je ne suis pas riche, j’aimerais quand même défendre mes droits dans les circonstances. Comment puis-je le faire sans avoir à débourser des sommes que je n’ai pas ?

Anonyme

Vous devriez vous adresser au RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec), où on pourra vous décrire vos droits et les façons de les faire respecter. On le joint au : 514 521-7114.