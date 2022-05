PROULX, Jean-Guy



À Brossard, le 17 avril 2022, est décédé, à l'âge de 86 ans, Jean-Guy Proulx, conjoint de Francine Rolland.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Paul-Émile, Doris et Denise, ses belles-soeurs, sa belle-fille Isabelle (Maxime et Jean-Claude) ainsi que parents et amis.Les condoléances auront lieu samedi le 14 mai de 14h à 17h, suivies d'un service en chapelle de 17h à 18h, à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada ou à la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille.