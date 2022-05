CYR, Linda



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Linda Cyr, épouse de feu Gaétan Gadoua, le 26 avril 2022 à l'âge de 64 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Roxanne (Renaud), ses petites-filles Charlie et Maxim, ses frères Claude, Daniel (Lucie) et Donald (Chantal), ses belles-soeurs Carole (Richard), Ginette (Jean-Guy), Manon (Richard) et Nicole (Jean-Marc) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra vos condoléances, ainsi que celles pour son époux Gaétan Gadoua, décédé le 30 juin 2020, le dimanche 22 mai de 13h à 17h au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com