Accusée de fraude: SNC-Lavalin s’en tire avec 30 millions $ d’amende

La firme de génie-conseil SNC-Lavalin n’a plus à craindre de répercussions au criminel pour avoir versé des pots-de-vin pour la rénovation du pont Jacques-Cartier il y a 25 ans, puisqu’un juge vient d’autoriser qu’elle paye près de 30 millions $ d’amende dans le cadre d’un accord de réparation.

« Le tribunal accorde la requête et approuve tel quel l’accord », a signifié le juge Eric Downs ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Cet accord, une première au Canada, permettra à SNC-Lavalin de continuer à obtenir des contrats publics avec le gouvernement.

Le géant de l’ingénierie et de la construction avait été accusé de fraude envers le gouvernement, de fabrication de faux, de fraude et de complot en septembre 2021, pour des événements survenus entre 1997 et 2004.

Or, en septembre dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait proposé à SNC-Lavalin inc. et SNC-Lavalin International de négocier le paiement d’une amende, ce qui permettrait aux firmes de continuer à recevoir des contrats publics.

Cet accord prévoit pour SNC-Lavalin et SNC-Lavalin International le paiement d’une somme totale de 29 558 777 $, avait annoncé le DPCP par voie de communiqué.

Lors de l’audience, des procureurs avaient rappelé que la firme de génie-conseil regroupait une soixantaine de filiales, employant plus de 37 000 personnes à travers le monde. Il y avait donc un « intérêt économique » à ce qu’un tel accord survienne, avait-il été plaidé.

Lors de l’enquête policière, SNC-Lavalin avait d’ailleurs offert sa collaboration, en divulguant plusieurs documents que cherchait la police.

« L’entreprise s’est toujours montrée volontaire à donner des documents, même ceux incriminants », avait affirmé le DPCP.

Et dans les 10 dernières années, SNC-Lavalin a « transformé » sa culture, si bien que les mesures sont prises pour enrayer la corruption, avait-il été ajouté.

« La société peut être rassurée que [l’entreprise] a compris le message et qu’elle s’est amendée », avait plaidé un procureur lors des audiences.

-Avec Jean-Louis Fortin