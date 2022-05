BEAUCHAMP, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Beauchamp, survenu le 24 avril 2022, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Manon, ses petits-enfants Brian et Eliane, son frère Pierre, sa soeur Micheline, ses neveux et nièces Nathalie, Stéphane, Chantal et Dominique, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mai 2022, de 17 h 30 à 20 h 30 à laUn hommage aura lieu sur place à 20h.