André Arthur: plus zéro que héros

Avez-vous lu ce que le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a écrit sur Twitter quand André Arthur est mort ?

« Il a traité ma mère de cancéreuse. Il a insinué que ma sœur et moi avions une relation incestueuse. Et pourtant, je lui pardonne. Et j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Pouvez-vous croire que des internautes ont accusé le fils de Gilles Duceppe d’avoir manqué de respect à la famille d’Arthur ? Coudonc, ces gens-là sont-ils aveugles ?

Ça me fascine de voir à quel point les défenseurs d’André Arthur ferment les yeux sur toutes les saloperies que cet homme a proférées pendant sa carrière.

LE ROI DU MÉPRIS

Oui, André Arthur avait un grand talent de communicateur. Mais pourquoi cet homme intelligent et cultivé l’a-t-il gaspillé en semant la haine ?

Relisez le gazouillis de Brunelle-Duceppe. Arthur a laissé entendre qu’Alexis et sa sœur avaient une relation incestueuse. Mais quel genre de vermine propage ce genre d’informations diffamatoires ?

Comme l’a écrit l’animateur et chroniqueur radio Philippe Laguë : « Désolé, mais je ne verserai pas une larme. J’aurai plutôt de la sympathie pour les innombrables personnes que cet être odieux et mesquin a attaquées, souvent gratuitement — quand il n’a pas carrément détruit leurs vies ».

Vous rappelez-vous quand André Arthur avait encouragé ses auditeurs à « frapper les cyclistes » qui s’obstinaient à enfourcher leurs vélos en plein hiver ? Le lendemain, après le tollé soulevé par ses propos, il s’était excusé en affirmant qu’il avait eu « une crampe au cerveau » et que ce qu’il voulait vraiment dire c’est qu’il avait « peur de frapper les cyclistes ». Il nous prenait pour des valises, ou quoi ?

« Arthur était une Formule 1 de la communication, mais il manquait de freins dans les virages serrés », a déclaré au Journal son ancienne collègue Myriam Ségal. Mais c’est quoi ces euphémismes pour décrire les nombreuses attaques vicieuses, non fondées d’André Arthur ?

La députée de Québec solidaire Catherine Dorion a raconté sur Facebook qu’avec « des mensonges et un micro », Arthur a détruit la vie de son père dans les années 1980. Elle a rappelé aussi que René Lévesque qualifiait Arthur de « termite social ».

Mais non, « c’était un homme intègre et intense et il a vécu de façon intègre et intense » nous affirme Myriam Ségal, citée dans Le Journal.

Intègre ? Quand il a traité les chauffeurs de taxi arabes et haïtiens de Montréal d’« incompétents, de malpropres et de corrompus » ? Quand il a traité les enseignantes du Québec de « maudites folles » ?

FAUSSES NOUVELLES

En janvier 2018, je travaillais à la même station de radio qu’André Arthur, BLVD, à Québec. Quand il a tenu des propos homophobes, en qualifiant la rue Saint-Jean de « boulevard sida au cœur du quartier gai », je me suis dissociée de cet animateur toxique et j’ai commencé mon émission en dénonçant « haut et fort » ses propos qui m’avaient profondément choquée. Peu de temps après, Arthur a été congédié.

Il s’est amusé à clamer sur Twitter que j’avais exigé son départ, ce qui est absolument faux.

Ce n’était ni la première, ni la dernière fois, qu’André Arthur manquait d’« intégrité ».