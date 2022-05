REID, Jacqueline



À Ste-Anne de Bellevue, le 30 avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Jacqueline Reid, épouse de feu Robert Laberge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Linda Gagnon), Guy (Joann Gregory) et Benoit (Dominique Trottier), sa soeur Evelyne, ses 10 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants.Les condoléances seront reçues samedi le 21 mai, de 13h30 à 17h30, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comDes funérailles auront lieu le lundi 23 mai, à 10:30, à la Paroisse St-Joachim de Châteauguay.La famille désire remercier ses amis Gisèle Lacoste et Jean-Pierre l'Archevêque, la cousine France Laberge et les membres du personnel de la Résidence Desparois pour leurs bons soins et leur support.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide.