DOYON, Camille



LAMOUREUX, Jeanne d'Arc1926 - 2022C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de nos parents, le même jour, le mardi 26 avril 2022, à Saint-Jean-sur-Richelieu.Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Michel, Louise, Claude, Jacques, Monique et Gilles, leurs 14 petits-enfants, 19 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils ainsi que les soeurs de Camille: Soeur Noëlla Doyon, Soeur Jeannine Doyon et Jeanne d'Arc Doyon, ses belles-soeurs Madeleine Rousseau, Lorraine Desjarlais, Yvette Thibault ainsi que de nombreux neveux et nièces et ami.e.s. Jeanne d'Arc laisse Gilles Monfette et Jacques Boucher de la fratrie des Vanasse.M. Doyon et Mme Lamoureux seront exposés au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 |le vendredi 20 mai 2022 à compter de 18h jusqu'à 22h ainsi que le samedi 21 mai 2022 de 9h à 10h30. Suivra la messe funéraire à 11h en l'église Saint-Athanase (480 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu - Secteur Iberville, J2X 3C8).