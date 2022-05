Cirque Éloize: un nouveau spectacle pour les Îles

Un nouveau spectacle du Cirque Éloize verra le jour cet été sur les planches de la nouvelle salle aménagée par la compagnie, au cœur des Îles-de-la-Madeleine.

Amalgamant conte, acrobaties et musique, «Entre ciel et mer», célèbre fierté acadienne tout en mettant de l’avant le conteur madelinot Cédric Landry.

PHOTO COURTOISIE Cirque Éloize

Présenté du 9 juillet au 13 août à La Seine de l’église de Havre-Aubert, «Entre ciel et mer» s’inspire de la ligne d’horizon, du point de rencontre séparant le ciel de la mer, qui apparaît comme un trait de crayon que l’on peut apercevoir au large, faisant naître les histoires d’hier et d’aujourd’hui. Comme un funambule, le spectateur sera guidé sur cette limite fragile et basculera d’un monde à l’autre.

Sur scène, 12 artistes, incluant acrobates et musiciens, s’exécuteront pour donner vie aux contes de la région. La mise en scène est signée par Michel-Maxime Legault.

«Entre ciel et mer», avec Cédric Landry, est présenté par le Cirque Éloize du 9 juillet au 13 août à La Seine au cœur des Îles-de-la-Madeleine.