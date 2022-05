Repêchage LNH: de Yakupov à McDavid à Power

Pour la première fois depuis 1980, le Canadien de Montréal parlera au premier rang du repêchage. Il y a 42 ans, le CH avait misé sur le centre Doug Wickenheiser. On connaît l’histoire. Denis Savard, 3e choix des Blackhawks cette année-là, a connu une carrière plus prolifique.

• À lire aussi: Shane Wright se voit déjà dans l'uniforme du CH

En 2022, le Tricolore devrait logiquement faire confiance à Shane Wright, le centre des Frontenacs de Kingston. Il est établi comme le favori, mais l’Américain Logan Cooley pourrait lui souffler dans le cou.

Le Journal a analysé les dix derniers repêchages pour voir si le premier de classe représentait le bon choix. Pour recycler une bonne vieille expression, le repêchage n’a rien d’une science exacte. C’est même vrai avec la toute première sélection. Il y a des années où c’est impossible de se tromper. C’était le cas en 2015 avec Connor McDavid pour les Oilers et en 2016 avec Auston Matthews pour les Maple Leafs.

Mais quand il n’y a pas un talent générationnel, l’erreur devient possible. Coup d’œil sur les repêchages de 2012 à 2021.

2012

Photo d'archives

C’est le premier repêchage sous l’ère de Marc Bergevin. Pour une rare fois, le CH obtient un choix dans le top trois. À cette époque, Nail Yakupov est sans l’ombre d’un doute perçu comme le meilleur espoir. Pour une troisième année d’affilée, les Oilers ont le premier choix. Ils se tournent comme prévu vers Yakupov. Le défenseur Ryan Murray sort au deuxième rang avec les Blue Jackets de Columbus et le Canadien mise sur le centre Alex Galchenyuk.

Premier choix :

› Nail Yakupov | Oilers d’Edmonton

Meilleur choix à cet encan :

› Andreï Vasilevskiy | 19e | Lightning de Tampa Bay

Choix notoires :

› Morgan Rielly | 5e | Maple Leafs de Toronto

› Filip Forsberg | 11e | Capitals de Washington

› Tomas Hertl | 17e | Sharks de San Jose

1er choix du Canadien :

› Alex Galchenyuk | 3e

2013

Photo d'archives

Il y a un débat pendant plusieurs mois entre Nathan MacKinnon et Seth Jones. Le centre des Mooseheads de Halifax ou le défenseur des Winterhawks de Portland. Par magie, les deux joueurs s’affrontent en finale de la Coupe Memorial. MacKinnon et les Mooseheads l’emportent. Quelques jours plus tard, MacKinnon devient le premier de classe, alors que Jones glisse au quatrième rang à Nashville. Les Panthers ont le bonheur de choisir Aleksander Barkov au deuxième échelon et le Lightning fait confiance à Jonathan Drouin, un autre produit des Mooseheads.

Premier choix :

› Nathan MacKinnon | Avalanche du Colorado

Meilleur choix à cet encan :

› Nathan MacKinnon | 1er | Avalanche du Colorado

Choix notoires :

› Aleksander Barkov | 2e | Panthers de la Floride

› Seth Jones | 4e | Predators de Nashville

› Elias Lindholm | 5e | Hurricanes de la Caroline

› Jake Guentzel | 77e | Penguins de Pittsburgh

1er choix du Canadien :

› Michael McCarron | 25e

2014

Photo d'archives

Il n’y a pas de choix unanime pour le sommet. Sam Reinhart, Sam Bennett, Leon Draisaitl et Aaron Ekblad sont dans la course. Les Panthers se tournent vers Ekblad, un défenseur qui avait reçu une dérogation pour jouer dans la Ligue de l’Ontario (OHL) dès l’âge de 15 ans. Les Sabres parient sur Reinhart, alors que les Oilers gagnent le gros lot avec Draisaitl, immédiatement après.

Premier choix :

› Aaron Ekblad | Panthers de la Floride

Meilleur choix à cet encan :

› Leon Draisaitl | 3e | Oilers d’Edmonton

Choix notoires :

› David Pastrnak | 25e | Bruins de Boston

› Brayden Point | 79e | Lightning de Tampa Bay

› Igor Shesterkin | 118e | Rangers de New York

1er choix du Canadien :

› Nikita Scherbak | 26e

2015

Photo d'archives

Les équipes rêvent de Connor McDavid depuis longtemps. Il est décrit comme un talent générationnel, le meilleur espoir depuis Sidney Crosby en 2005. Les Oilers remportent la loterie et ils repêchent McDavid. Le numéro 97 jouera donc dans la même ville que le numéro 99, Wayne Gretzky. Les Sabres de Buffalo, qui avaient terminé au dernier rang de la LNH en 2014-2015, se consolent avec l’autre phénomène de ce repêchage, Jack Eichel

Premier choix :

› Connor McDavid | Oilers d’Edmonton

Meilleur choix à cet encan :

› Connor McDavid | 1er | Oilers d’Edmonton

Choix notoires :

› Jack Eichel | 2e | Sabres de Buffalo

› Mitchell Marner | 4e | Maple Leafs de Toronto

› Mikko Rantanen | 10e | Avalanche du Colorado

› Sebastian Aho | 35e | Hurricanes de la Caroline

› Zach Werenski | 8e | Blue Jackets de Columbus

› Thomas Chabot | 18e | Sénateurs d’Ottawa

1er choix du Canadien :

› Noah Juulsen | 26e

2016

Photo d'archives

Il y a un autre gros poisson dans l’eau en Auston Matthews, le prodige de l’Arizona. Le Finlandais Patrik Laine a également la cote, tout comme son compatriote, Jesse Puljujarvi. Les Maple Leafs, qui ont terminé l’année au 30e et dernier rang, remportent la loterie pour le premier choix. Ils repêchent Matthews dans l’espoir de relancer leur franchise. Les Blue Jackets causent une petite surprise avec la sélection de Pierre-Luc Dubois au 3e rang.

Premier choix

› Auston Matthews | Maple Leafs de Toronto

Meilleur choix à cet encan :

› Auston Matthews | 1er | Maple Leafs de Toronto

Choix notoires :

› Matthew Tkachuk | 6e | Flames de Calgary

› Patrik Laine | 2e | Jets de Winnipeg

› Adam Fox | 66e | Flames de Calgary

› Alex DeBrincat | 39e | Blackhawks de Chicago

1er choix du Canadien :

› Mikhaïl Sergachev | 9e

2017

Photo d'archives

Deux noms ressortent constamment pour le premier choix : Nolan Patrick et Nico Hischier. Il y a aussi deux bons défenseurs en Miro Heiskanen et Cale Makar. Hischier, un Suisse qui jouait à Halifax, devient finalement le premier de classe. L’Avalanche du Colorado, qui a glissé au quatrième rang malgré son 30e rang au classement général, finit par obtenir le meilleur joueur à cet encan avec Makar. À ce jour, les Flyers regrettent leur choix de Patrick au 2e rang.

Premier choix :

› Nico Hischier | Devils du New Jersey

Meilleur choix à cet encan :

› Cale Makar | 4e | Avalanche du Colorado

Choix notoires :

› Miro Heiskanen | 3e | Stars de Dallas

› Elias Pettersson | 5e | Canucks de Vancouver

› Nick Suzuki | 13e | Golden Knights de Vegas

› Robert Thomas | 20e | Blues de St. Louis

1er choix du Canadien :

› Ryan Poehling | 25e

2018

Photo d'archives

Pour une deuxième fois depuis 2012, le Tricolore a un choix dans le top trois, ayant gagné la troisième loterie pour améliorer son sort d’un rang. Le défenseur suédois Rasmus Dahlin est décrit comme le meilleur espoir à ce repêchage. On sait qu’il sera suivi par l’ailier russe Andreï Svechnikov. Le suspense doit commencer à partir du troisième rang où le CH doit trancher entre Filip Zadina, Brady Tkachuk ou Jesperi Kotkaniemi. Trevor Timmins prononcera finalement le nom du centre originaire de Pori, en Finlande.

Premier choix :

› Rasmus Dahlin | Sabres de Buffalo

Meilleur choix à cet encan :

› Rasmus Dahlin | 1er | Sabres de Buffalo

Choix notoires :

› Andreï Svechnikov | 2e | Hurricanes de la Caroline

› Brady Tkachuk | 4e | Sénateurs d’Ottawa

› Quinn Hughes | 7e | Canucks de Vancouver

› Noah Dobson | 12e | Islanders de New York

1er choix du Canadien :

Jesperi Kotkaniemi | 3e

2019

Photo d'archives

Jack Hughes ou Kaapo Kakko. Il y a un petit débat entre les deux attaquants, mais les Devils respecteront la logique en faisant confiance à Hughes, un petit centre très doué offensivement. Il y a beaucoup de talent à ce repêchage. Un attaquant encore plus minuscule, Cole Caufield, glissera jusqu’au 15e rang au grand plaisir du Canadien.

Premier choix :

› Jack Hughes | Devils du New Jersey

Meilleur choix à cet encan :

› Jack Hughes | 1er | Devils du New Jersey

Choix notoires :

› Trevor Zegras | 9e | Ducks d’Anaheim

› Moritz Seider | 6e | Red Wings de Detroit

› Dylan Cozens | 7e | Sabres de Buffalo

› Cole Caufield | 15e | Canadien de Montréal

1er choix du Canadien :

› Cole Caufield | 15e



2020

Photo d'archives

Pour la première fois depuis 2003 avec Marc-André Fleury, un Québécois deviendra le premier de classe. Alexis Lafrenière est considéré comme le joyau de ce repêchage. Les Rangers de New York, avec Jeff Gorton comme DG à cette époque, tirent le numéro chanceux à la loterie. C’est encore trop tôt pour juger de la valeur de ce repêchage. Mais les Sénateurs ont aussi la main heureuse avec l’Allemand Tim Stützle au troisième rang, immédiatement après Quinton Byfield par les Kings.

Premier choix :

› Alexis Lafrenière | Rangers de New York

Meilleur choix à cet encan :

› Trop tôt pour déterminer

Choix notoires :

› Tim Stützle | 3e | Sénateurs d’Ottawa

› Lucas Raymond | 4e | Red Wings de Detroit

› Jamie Drysdale | 6e | Ducks d’Anaheim

› Anton Lundell | 12e | Panthers de la Floride

1er choix du Canadien :

› Kaiden Guhle | 16e

2021

Photo d'archives

Les Sabres de Buffalo ont encore le premier choix. À l’image de 2018 avec Dahlin, ils repêchent un défenseur en Owen Power, un géant de 6 pi 6 po qui portait les couleurs des Wolverines du Michigan. Le Kraken de Seattle, la 32e équipe dans la LNH, fait du centre Matty Beniers le premier choix de son histoire. Après Beniers au 2e rang, les Ducks choisissent un autre attaquant en Mason McTavish. Des 224 joueurs repêchés en 2021, il y a juste Cole Sillinger (12e choix à Columbus) qui a passé une saison complète dans la LNH.

Premier choix :

› Owen Power | Sabres de Buffalo

Meilleur choix à cet encan :

› Trop tôt pour déterminer

Choix notoires :

› Trop tôt pour déterminer

1er choix du Canadien :

› Logan Mailloux | 31e