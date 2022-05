GUIMOND, Francine



À Laval, le 16 avril 2022, est décédée Francine Guimond, à l'âge de 76 ans.Outre son époux Jean-Guy Lahaie, Francine laisse dans le deuil ses enfants Simon, Mathieu, François, ses petits-enfants Mia, Baptiste, Émile et Élisabeth, ainsi que ses frères et sa soeur: Denis (Nycole), Louiselle (Luc), René (Patricia) et Louis (Brigitte), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 15 mai de 14h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 av. Beaumont à Ville Mont-Royal H3P 3J1.