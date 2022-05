Hugo Barrette brille par son absence à Milton

L’équipe masculine de sprint sera privée d’un élément clé pour cette Coupe des nations en sol canadien.

• À lire aussi: Lauriane Genest plus confiante et plus mature

Double olympien, Hugo Barrette brillera par son absence. Engagé dans la téléréalité Big Brother Célébrités où il a pris le troisième rang, le pistard des Îles-de-la-Madeleine n’a pas enfourché son vélo depuis janvier dernier.

Franck Durivaux est visiblement contrarié par l’absence de Barrette. « On n’a aucune nouvelle de lui et aucune idée de ses plans, a déploré l’entraîneur de l’équipe de sprint. Il vit sur sa célébrité de Big Brother. »

L’équipe canadienne avait été prévenue que Barrette ne serait pas présent pendant le tournage de l’émission, mais l’entraîneur était persuadé qu’il serait de retour à la conclusion de celle-ci. « Il était convenu qu’il serait de retour. Il était inscrit sur la première liste des engagés. »

Le Canada avait signé en septembre dernier son meilleur résultat depuis belle lurette au mondial à Roubaix avec une 7e position au sprint par équipe. « C’était le meilleur résultat des garçons depuis plusieurs années, a souligné Durivaux, et Hugo était une pièce importante de ce succès. On avait aussi gagné l’or à Cali. On va faire sans lui. »

Possible que Barrette puisse reprendre le collier et soit prêt pour les rendez-vous majeurs ? « Il n’est jamais trop tard, mais il devra prendre ses responsabilités, a résumé l’entraîneur d’origine française. Je ne sais pas s’il a l’ambition de revenir. On avait accepté de le laisser partir pour Big Brother et ça serait la moindre des politesses qu’il nous fasse part de ses intentions. »

On aurait aimé s’entretenir avec Barrette pour connaître ses intentions, mais il n’a pas répondu à nos messages.

Expérience en banque

Mathias Guillemette continue de gagner en expérience. Après avoir vécu son baptême de la Coupe des nations en septembre dernier à Cali, le coureur de 20 ans disputera une troisième compétition internationale chez les seniors après avoir pris le départ il y a deux semaines à Glasgow.

« J’apprends beaucoup à chaque course, a-t-il indiqué. Je sais plus à quoi m’attendre. Je suis dans une bonne forme et je vise un Top 10 à l’élimination. J’ai terminé en 16e place à Glasgow et c’est possible de mieux faire. Quant à la poursuite par équipe et en solo, je veux bien exécuter. »

Avec le départ de trois olympiens des Jeux de Tokyo, l’équipe d’endurance a pris un virage jeunesse et Guillemette veut saisir sa chance.

« On me donne des opportunités de courir au niveau international et je suis très bien situé au sein de l’équipe canadienne. »