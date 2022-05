ICI TOU.TV EXTRA: la suite de «Cerebrum» dès le 16 juin

L’attente est terminée pour ceux qui ont dévoré la première saison de la série «Cerebrum».

Les cinq premiers épisodes de la suite seront disponibles dès le 16 juin sur l’Extra d’ICI TOU.TV, puis la plateforme accueillera les cinq suivants le 30 juin.

Les nouvelles intrigues signées par Richard Blaimert («Les hauts et les bas de Sophie Paquin», «Cover Girl», «Nouvelle adresse») mettront en vedette François Papineau – qui a remplacé Claude Legault – et Christine Beaulieu, dans leur rôle respectif du psychiatre Henri Lacombe et de l’enquêteuse Simone Vallier.

Henri Lacombe revient d’un voyage en Asie où il a pris du recul après l’assassinat de sa femme. Simone Vallier enquête pour sa part sur des meurtres de jeunes femmes avec son collègue Danno (Olivier Gervais-Courchesne). Henri et Simone se retrouvent, cette dernière faisant appel dans l’urgence au premier pour entrer dans la tête du tueur.

La série, qui navigue entre drame et suspense-policier, fait également appel au talent des comédiens Marguerite Bouchard, Henri Chassé, Marie-Thérèse Fortin, Virginie Fortin, Hugues Frenette, Micheline Lanctôt, Myriam LeBlanc, Anglesh Major, Alexis Martin, Frédéric Millaire-Zouvi, Chanel Mings, Christiane Pasquier, Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Frédéric Pierre, Ludivine Reding, Jacynthe René, Éric Robidoux, Gabriel Sabourin, Anthony Therrien, Sonia Vachon et Marianne Verville.

Rappelons que le tournage de «Cerebrum» a été retardé de plus de deux ans. Il y a eu la COVID-19 pour expliquer ce délai, ainsi que l’épuisement professionnel dont a été victime Claude Legault. Dans un courriel, Radio-Canada avait précisé à l’Agence QMI, en novembre dernier, en annonçant que François Papineau reprenait le rôle du psychiatre Henri Lacombe que «Claude continue de prendre soin de lui» et ne peut pas s’engager «dans le travail soutenu que réclame le tournage d’une série dramatique intense comme "Cerebrum". La décision de ne plus reporter le tournage de la série et de le remplacer pour interpréter Henri Lacombe était la meilleure solution et a été prise d'un commun accord avec ce dernier».