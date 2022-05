L'école pour se dépasser

Un mouvement citoyen lance une nouvelle initiative en faveur de l’égalitarisme dans les écoles. Non seulement il s’attaque comme d’habitude à l’existence des écoles privées, mais en plus il voudrait voir disparaître les écoles publiques à projets particuliers. Son slogan : la fin de l’école à trois vitesses.

Une rhétorique connue : faire ressentir une injustice en jouant sur ce terme des « vitesses ». J’ai reçu mille fois l’accusation de « santé à deux vitesses ». Dans les dizaines de pays qui ont un système de santé mixte public-privé, personne ne comprendrait même de quoi on parle.

En réalité, la diversité des options est une bonne chose, infiniment plus complexe que des vitesses différenciées qui sépareraient le monde entre les privilégiés et les laissés-pour-compte. Dans nos écoles, par exemple, la diversité des options donne naissance à de l’innovation, des projets stimulants adaptés aux besoins des élèves. Cela nous a donné les écoles internationales, le sport-études, etc.

L’école égalitaire

Le projet alternatif des apôtres de l’égalité consiste à intégrer la quasi-totalité des écoles privées au système public et à abolir les écoles à projet particulier. Toutes les écoles accueilleraient les élèves les plus proches, sur une stricte base territoriale. Et on libérerait quelques heures pour qu’elles aient toutes une certaine forme de « projets particuliers » gratuits.

Selon leur analyse, l’école privée, les programmes sports-études et les écoles internationales représentent un immense échec. En résumé, le problème dans les écoles du Québec, c’est ce qui fonctionne bien. Éliminez ce qui marche et ça ira mieux...

Bon, je comprends bien ce qu’ils reprochent au système. Ces programmes sélectionnent les élèves. Ils vont chercher les plus performants. La conséquence, surtout au secondaire, c’est que les écoles dites régulières ramassent les élèves que les notes ou les moyens financiers familiaux ont empêchés d’accéder à mieux.

Le Conseil supérieur de l’Éducation a d’ailleurs produit un rapport affirmant que le Québec a le système d’éducation le plus inégalitaire du Canada. On pourrait aussi faire un rapport pour dire que la diversité ajoutée depuis deux décennies, notamment avec le sport-études, a contribué à réduire le décrochage scolaire.

La solution pire que le problème

Le problème causé par la sélection des élèves est réel. Mais rappelons ce qui a mené à cette sélection : il y avait un surplus de demandes parce que beaucoup de monde voulait y aller. Les nouveaux programmes sport-études ont été courus : les parents veulent cela pour leur enfant. Leur disparition complète n’est certainement pas la façon judicieuse de régler le problème.

Des solutions doivent être envisagées. Forcer les écoles privées à accepter des élèves avec des difficultés d’apprentissage. Assouplir les critères de sélection pour les écoles à projets particuliers. Des programmes de soutien aux parents moins nantis pour les programmes sportifs qui coûtent cher.

Le danger en mettant la hache dans ce qui se fait de mieux, c’est de réussir le projet d’une école égalitaire... grâce à un beau nivellement par le bas. Non merci.