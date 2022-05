Les Celtics au pied du mur face aux Bucks

Les Celtics de Boston ont échappé une avance de 14 points au quatrième quart avant de finalement baisser pavillon 110 à 107 face aux Bucks de Milwaukee, mercredi au TD Garden.

Les Bucks, menés par un Giannis Antetokounmpo en grande forme, mènent la série 3 à 2 et auront la chance d’envoyer leurs rivaux en vacances dès vendredi.

Le jeu du match a été réussi par Jrue Holiday, qui a réussi un bloc d’une importance capitale aux dépens de Marcus Smart alors qu’il restait une poignée de secondes à faire à la rencontre.

Holiday a été efficace avec une récolte de 24 points, huit rebonds et autant de mentions d’assistance. Le «Greak Freek» (40 points, 11 rebonds) et le surprenant Bobby Portis (14 points, 15 rebonds) ont aussi bien paru pour les champions en titre de la NBA.

Les favoris de la foule ont été ralentis par leur faible rendement du centre-ville (32,3 %).

Jayson Tatum (34 points, six rebonds) et Jaylen Brown (26 points, huit rebonds) ont fait tout leur possible pour démystifier les stratégies défensives de Mike Budenholzer.