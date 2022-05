Mon père et moi ne logions pas aux mêmes couleurs politiques lorsque j’étais jeune. Je pestais la plupart du temps contre le parti qu’il avait contribué à faire élire et il me répliquait qu’on a les gouvernements qu’on mérite.

S’il était encore vivant, je ne sais pas s’il aurait autant d’engouement pour les « rouges ». Nous pourrions toutefois avoir une bonne discussion sur les gouvernements qu’on mérite.

Le souhait de la minorité

Les sondages récents prévoient une victoire de la CAQ aux prochaines élections générales avec 80 % des sièges à l’Assemblée nationale et un vote populaire en bas de 50 %.

Depuis plusieurs décennies, nos gouvernements sont le fruit d’une minorité de la population.

Il faudrait transformer l’adage et dire que nous avons des gouvernements que la majorité du monde ne mérite pas.

La distorsion criante entre le poids des électeurs et le nombre de sièges pouvant être gagnés lors de la prochaine élection générale québécoise ravive le débat sur la réforme du mode de scrutin.

Pourquoi faut-il une catastrophe appréhendée pour envisager de transformer notre mode de scrutin ?

Tenir parole

Le reniement de la parole donnée pour instaurer un mode de scrutin proportionnel compensatoire et les mensonges de la ministre LeBel, voulant que le gouvernement caquiste a tenu promesse en présentant un projet de loi, devraient suffire à nous faire douter de leur bonne foi.

Malgré tout, le premier ministre continue d’avoir la confiance d’un nombre suffisant de Québécois pour écraser toute opposition.

Pourtant, sa contribution demeurera très discutable tant au plan nationaliste qu’environnemental. J’appréhende qu’une réélection de la CAQ nous éloigne pour toujours de l’émancipation du peuple québécois.

C’est la fête de ma fille Marie-Hélène aujourd’hui. Je la lui souhaite très bonne. Nous n’avons pas les mêmes couleurs politiques, j’espère malgré cela qu’elle connaîtra éventuellement un gouvernement multicolore mérité pour la majorité de la population !